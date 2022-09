Cikkünket frissítjük

A magyar miniszterelnök azonnali kérdésekre válaszol - írja az Origo.

Orbán Viktor: ha vége lesz a szankcióknak, akkor megáll a drágulás

Orbán Viktor Kálmán Olgának (DK) azt válaszolta, hogy az élelmiszerár-emelkedésnek akkor lesz vége, ha vége lesz a szankcióknak. Ön egy olyan párt képviselője, amikor 1,1 millió devizajelzálog-hitel volt, ezek tönkretetteté az embereket. Óvatosabban rója fel a forint gyengeségét a kormánynak, mert ez a kormány takarította el ezt a devizaadós-válságot. A kormányfő rámutatott arra is, hogy a dollár erősödése miatt gyengül a forint.

Orbán Viktor: önök 2002-2010 között jól leégtek

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy neház ügy egymásra figyelni, ha közben kilöik az ember szemét.2002-2010 között volt lehetőségük vezetni az országot, akkor napsütésben tehették ezt, és jól le is égtek.Önök továbbra is maradjanak az árnyékban - javasolta Orbán Viktor Kálmánnak.

Minden magyar család 181 ezer forintig megkapja a támogatást

Orbán Viktor Molnár Zsoltnak (MSZP) azt válaszolta a villamosenergia-árakkal kapcsolatban, hogy a baloldal támogassa a Paks1 üzemidő hosszabbítását, és Paks2 megépítését.Egy elhibázott politika a gáz és az áram árának összekapcsolása.A Paks1 által termelt áramot azért nem tudjuk önköltségen adni, mert nemcsak a háztartásokat szolgálja ki. Ha megépül Paks2, akkor lehet önköltségen adni az áramot. Minden magyar család 181 ezer forintos mértékig megkapja a támogatást a kormánytól havi szinten - tette hozzá.Ha a szankciók megszűnnek, akkor visszatérhetünk a korábbi magasabb szintre is a támogatásokat illetően.

Orbán Viktor elmondta, hogyan segítik a vállalkozásokat

Orbán Viktor Lukács Lászlónak (Jobbik) azt válaszolta, hogy a magyar vállalkozásoknak három eszközzel segít a kormány: indul egy 200 milliárdos vállalkozástámogatási program az energiaszámlák kifizetésére, és beruházások támogatása. Ezek a vállalkozások energiaintenzívek kellenek, hogy legyenek, és a termelőszektorban kellenek, hogy legyenek - tette hozzá. A kormányfő kiemelte, hogy lesz gyármentő program, itt egyénileg tárgyalnak majd a cégekkel.Harmadrészben munkavédelmi-akcióterv indul, ha arra szükség lesz.

Ezután lehet véleményt mondani

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Covid óta 2040 milliárd forint támogatás ment a vállalatoknak, és ebből 1600 milliárd a kkv-knak.

Még el sem indult a program, és utána lehet véleményt mondani, hogy segítséget jelentett-e a kicsiknek, vagy pedig nem.

Orbán Viktor: Brüsszel miatt nem lehetett ilyen szerződést kötni

Orbán Viktor Tordai Bencének (Párbeszéd) azt válaszolta, úgy látszik Ön szerint is a szankciók miatt emelkedtek meg a gázárak.

Magyarország érdeke, hogy fix áras szerződést kössünk, de az unió miatt nem lehet ilyen szerződést kötni. A rotterdami tőzsdei árakhoz kell kötni a hosszútávú szerződést a gáz tekintetében.

Orbán közölte, most jóval kisebb jutalékot kell fizetni a hosszútávú szerződésben, mint a Horn-kormány idejében. A kormányfő arrról is beszélt, értékeljük és becsüljük meg, hogy havonta 181 ezer forintos energiatámogatást tud adni minden magyar családnak a rezsicsökkentés révén, és ezzel a támogatási mértékel elviselhető állapotok legyenek.

"Nem lesz online oktatás"

Orbán Viktor Dúró Dórának (Mi Hazánk) azt válaszolta, hogy idén 670 milliárd forintnyi szja-t fizettek vissza a családoknak. Ha az inflációhoz kötnénk a különféle támogatásokat, akkor most az államcsődöt jelentene. A nyugdíjat az inflációhoz kötjük, de ennél többet most nem tudunk vállalni - mondta a kormányfő. Online oktatás nem lesz - hangsúlyozta. A demográfiai kérdésről azt mondta, hogy sokminden történt az elmúlt 12 évben, de áttörés nem sikerült elérni, ezért decemberben újabb családpolitikai lépések jöhetnek.

30 éves korig jöhet az szja-mentességet gyermekvállalás esetén

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a családtámogatási elemekből semmit sem vettek el a mostani helyzetben sem

.A tervezett intézkedések között olyanok szerepelnek majd, hogy 30 éves kor előtt meg tudják szülni az első gyermeküket.

Példaként említette, hogy szja-mentesség jöhet azoknak 25 éves kor után, akik 30 éves korig vállalnak egy gyermeket - jelentette be a kormányfő.

Lesznek-e új szélerőművek Magyarországon?

Orbán Viktor Kanász-Nagy Máténak (LMP) azt válaszolta, a Vodafone megvásárlását nem állítaná szembe más területekkel. Egyelőre nem dőlt el a szélenergia hasznosításának a jövője Magyarországon. Atomenergia nélkül nem tudjuk megoldani Magyarország energiaellátást - mondta a kormányfő. A 16 ezer milliárd forintos energiarendszer modernizálás is része a kormány terveinek és ez nagyrészt a hálózat modernizálását jelenti - tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy folyamatosan elemzik a már működő szélturbinák eredményeit. A viták is erről szólnak.

Itthon van a legmagasabb támogatás ezen a területen

Orbán Viktor Varju Lászlónak (DK) azt válaszolta, egész Európában a legmagasabb támogatást az energiárakon keresztül a magyar családok kapják. A kormányfő közölte, hogy minden tanácsot meghallgatott, csak azt sajnálja, hogy amikor kormányon voltak, akkor nem ezt tették. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amikor Önök kormányoztak, akkor elvették a 13. havi fizetést és a 13. havi nyugdíjat.