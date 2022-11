Géppisztolyt, revolvert, házi készítésű lőfegyvert, gránátokat, robbanóanyagot és több száz lőszert foglaltak le november 9-ig egy hónap alatt a hatóságok – ismerteti az Origo.

Az illegális fegyvertartás, fegyverhasználat és -kereskedelem visszaszorítása a célja az egy hónapos akciónak Harkivi járásban is. November 1. és 30. között a Harkivi járás lakosai fegyvereket és lőszereket adhatnak le a rendőrségen. Erről az ukrán rendőrség Harkiv megyei főosztályának sajtószolgálata adott ki tájékoztatót.

Ugyanis nem az oroszok ellen harcolnak az illegális fegyverekkel ukránok, hanem elég gyakran egész egyszerűen bűnöznek.

„Ezeket az intézkedéseket annak érdekében hajtjuk végre, hogy megakadályozzuk a lőfegyverekkel való visszaélés lehetőségét, és megakadályozzák a fegyverek illegális terjesztését Harkiv városában és Harkiv járásban” – közölte a rendőrség.

Azok, akik ebben az időszakban önként adnak át fegyvereket, lőszereket és egyebeket a rendőrségnek, mentesülnek a büntetőjogi felelősség alól.

A rendőrség nemrég arról adott hírt, hogy egy 60 éves férfi fordult a hatósághoz, és elmondta, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt

a falu melletti erdőben rengeteg lőszert és több gránátot is talált.

„Hogy a lőszer ne kerüljön gyermekek és hozzá nem értő polgárok kezébe, hazavitte. A polgár az első adandó alkalommal tájékoztatta a rendőrt a veszélyes leletről. Így nemcsak a lőszerek illegális birtoklásáért való felelősség alól mentesült, hanem megelőzte a robbanóanyagok gondatlan kezelésének lehetséges következményeit is” – írta a rendőrség Facebook-oldalán, ahol egy fotót is megosztott.

Az önkéntes fegyverleadási hónap mellett azonban további akciók is folynak az illegális fegyvertartók felderítésére a régióban. Az elmúlt hetekben egy páncéltörő gránátvetőt, gránátokat, robbanószerkezetet, gépfegyvert és több száz különböző kaliberű töltényt is lefoglaltak.

Az ukrán fővárosban, Kijevben is folyamatosak a felderítések, és a korábban a lakosság számára kiosztott fegyverek regisztrációja is most zajlik. Erről a kijevi rendőrség vezetője beszélt az Interfax hírügynökségnek. Emlékeztetett:

A háború első napjaiban a kijevi rendőrség több mint 6,5 ezer fegyvert adott ki a lakosság részére.

A Belügyminisztérium rendeletet adott ki a fegyverek megszerzésére vonatkozó eljárás jóváhagyásáról, és minden állampolgárt, akinek fegyvert adtak ki, tájékoztattak arról, hogy el kell végezni a megfelelő regisztrációt.

Azóta a kijevi lakosok által átvett összes fegyverből körülbelül ezer darabot visszajuttattak a rendőrségnek, akik nem kívánták tovább maguknál tartani. A többi regisztrációja folyamatban van.

A rendőrfőnök arról is beszélt, hogy emellett készül egy nyilvántartás is, amely lehetővé teszi az ukrán állampolgárok saját fegyvereinek számbavételét. Elmondta, hogy míg tavaly 182 illegális fegyverkezelési eset volt, idén 365, ez jelentős növekedés és probléma, ezért is szükséges a nyilvántartás és a szabályozás.

Hozzátette,

a háború kezdete óta összesen 433 lőfegyvert, 11 gránátvetőt, 9 géppisztolyt, 187 támadó puskát, 145 pisztolyt és több mint 73 ezer lőszert, köztük 212 gránátot foglaltak le.

A Legfőbb Ügyészség augusztusban számolt be egy hatalmas fogásról. Akkor a házkutatás során a bűnüldöző szervek munkatársai több mint hatvan nem regisztrált AK–74-es puskát és 9500 lőszert foglaltak le egy kijevi bandától.