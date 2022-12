A beoltottak száma 6 420 700 fő, közülük 6 207 033 fő a második, 3 903 453 fő a harmadik, 410 699 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 5 170 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 181 419 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 59 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 439 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 118 911 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 14 069 főre nőtt. Jelenleg 1 044 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen - írja a koronavirus.gov.hu.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét.

A kórházi oltópontokon az ünnepek alatt nem lesz péntekenként oltás. Ezen időszak alatt a háziorvosnak érdemes jelezni az oltási igényt.