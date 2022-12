Energiaválság 2 órája

Óvodásokat készítenek fel az áramkimaradásokra Svédországban

Újabb svéd városban tájékoztatták arról a gyerekek szüleit, hogy egy áramszünet során az óvodát is lekapcsolhatják a hálózatról. Erre az önkormányzat szerint nagy esély van, ezért megkértek minden szülőt, hogy extra meleg ruhákat csomagoljanak a gyerekeknek. Korábban egy iskolában is arra kérték a szülőket, hogy takarókat és zseblámpát is küldjenek a gyerekeikkel az iskolába – írja cikkében a V4NA.

Illusztráció Forrás: Shutterstock

A hírportál arról ír, hogy az áramkimaradás veszélye olyan nagy lett Skåne településen, hogy az önkormányzatok az óvodás gyerekek szüleit arról tájékoztatták, hogy egy esetleges áramszünet esetén a gyerekek nem kapnak majd meleg ételt, illetve hideg termekben kell kivárniuk az áramszünet végét. „A kézi lekapcsolás veszélye úgy tűnik, hogy valós Skåne településen, és fel kell készülnünk egy esetleges leállásra” – írta az önkormányzat a gyerekek szüleinek címzett levélben.

A legjobb esetben az intézmények legkésőbb az előző napon értesítést kapnak a leállásról, ami 2-4 órán át is tarthat. Az önkormányzat ezért arra kérte a szülőket, hogy csomagoljanak a gyerekeknek plusz pulóvert. Klippan önkormányzat honlapja emellett tippeket ad a háztartásoknak, hogy miként takaríthatnak meg villamos energiát, például a lakások fűtésének csökkentésével a szárítógép helyett a frissen mosott ruhák kiteregetésével és rövidebb zuhanyzással.

Nem egyedülálló eset Svédországban, hogy a gyerekeket az áramszünetre készítik fel, ugyanis Staffanstorp településen az iskolákban tanuló gyermekek szüleit arra kérték, hogy a tanulók takarót és zseblámpát is vigyenek magukkal az iskolába. Ennek szintén az az oka, hogy a jövőben bármikor leválaszthatják a hálózatról az oktatási intézményeket is.

