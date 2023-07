Több mint tízezer migránsról vagy migránsok tízezreiről beszélünk. Ráadásul arra akarnak bennünket kötelezni, hogy migránsgettókat építsünk Magyarországon. Tehát megmondták, hogy Magyarországnak több tízezer férőhelyet kell biztosítania migránsok befogadására. Ebből egy gettó lesz, egy menekülttábor, egy migránsgettó. Na, most én harcolok ez ellen kézzel-lábbal, foggal-körömmel, ahogyan csak lehet, és nem is áll szándékunkban végrehajtani ezeket a döntéseket, ezt nyíltan meg is mondjuk.