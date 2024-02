A Magyar Nemzet meglátása szerint tehát „Varga Judit exférje tehát valótlanságot állított akkor, amikor azt írta, hogy önként távozik a bank felügyelőbizottságából. Ez a munka egyébként praktikusan havonta egy ülésen való részvételt igényel.”

A lap úgy tudja, „a minisztérium már január 18-án értesítette Magyar Pétert a megbízás visszavonásáról, melyre reagálva Magyar azt kérte, hogy március 15-ig maradhasson.” Azt írják: „mindez azt is bizonyítja, hogy Magyar értesült a Nemzetgazdasági Minisztérium döntéséről, és akkori szándéka szerint még most is a kormányt képviselné.”

A Magyar Nemzet megjegyzi, „további érdekesség, hogy Varga Judit exférje mindemellett az állami tulajdonú Volánbusz Zrt.-től további havi bruttó 1,16 millió forintot tehetett zsebre.”

