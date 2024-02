A Demokratikus Koalíció már több politikussal érkezett, valamint mozgósított nagyságrendileg ötven fő aktivistát is. Nem meglepő módon megjelent még néhány baloldali kerületi vezető is: V. Naszályi Márta budavári és Horváth Csaba zuglói polgármestert is látni lehetett a tüntetők között.

A Momentum minden nap a Sándor-palota elé akar vonulni

Donáth Anna pártja 18 órára a Sándor-palota elé szervezett tüntetést, az OKA-demonstráció résztvevői és a hozzájuk csatlakozók, mintegy ötszáz fő a Belügyminisztériumtól a Lánchídon át, pártzászlók alatt vonult a helyszínre.