A Fehér Ház nem számít izraeli katonai műveletre Rafahban az erről szóló washingtoni egyeztetés előtt

Az Egyesült Államok várakozása szerint Izrael addig nem kezd átfogó katonai műveletet a Gázai övezeti Rafah városában, amíg meg nem történik az izraeli kormánydelegáció tervezett, de a hét elején lemondott személyes találkozója az amerikai adminisztráció képviselőivel Washingtonban - közölte csütörtökön kérdésre válaszolva a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője.

John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs vezetője egy sajtóbeszélgetésen megerősítette, hogy a két kormány között egyeztetés zajlik a találkozó új időpontjáról, azt ugyanakkor nem erősítette meg, hogy ez már hétfőn megtörténhet.

Az izraeli hadikabinet két tagja, Cahi Hanegbi, a nemzetbiztonsági tanács elnöke és Ron Dermer kormánytag hétfőn utazott volna az amerikai fővárosba, de a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal lemondta az utat, miután az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsában nem emelt vétót a tűzszünetről szóló határozat ellen, hanem tartózkodott, amivel lehetővé tette az egyébként nem kötelező érvényű dokumentum elfogadását.

John Kirby a sajtóbeszélgetésen kitartott azon álláspont mellett, hogy az Egyesült Államoknak nem változott az Izraellel kapcsolatos politikája, és azért nem emelt vétót hétfőn, mert a határozat tűzszünetet és a túszok elengedését is tartalmazta, de azért nem szavazott igennel, mert a javaslat nem ítélte el a Hamász palesztin szervezetet.

Megismételte azt is, hogy az Egyesült Államok addig továbbra is ellenzi a katonai műveletet Rafahban, a Gázai övezet déli részén a Hamász egységei ellen, amíg Izrael nem mutat be a településen tartózkodó civilek védelmére vonatkozó hiteles tervet.

A fehér házi illetékes hozzátette, hogy a hadművelettel kapcsolatos álláspontokról szó volt az izraeli külügyminiszter hétfői megbeszélésein Washingtonban, de ez nem helyettesíti az átfogó egyeztetést, amelyet a kifejezetten ebből a célból várt izraeli delegáció látogatásától várnak.

John Kirby arról is beszélt, hogy egyelőre korai lenne átfogó ítéletet alkotni az új palesztin kormányról, Washington még áttekinti az erről szóló jelentéseket. Hozzátette, meg kell várni, hogy az úgynevezett reformkabinet végrehajtja-e azokat a változtatásokat a palesztinok politikájában, amelyeket az Egyesült Államok régóta szorgalmaz. Kirby kiemelte, hogy az új kormánynak a palesztin emberek érdekében kell cselekednie, valamint segítenie kell kialakítani azokat a feltételeket, amelyek hozzájárulnak a stabilitáshoz Ciszjordániában és a Gázai övezetben.

