„A háború itt van a szomszédunkban. Nem hibázhatunk! Június 9-én: csak a béke, csak a Fidesz!” 0ľ írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök később részletesebben is írt a téma kapcsán a közösségi oldalán.

„Ahelyett, hogy Brüsszelben az elején kimondták volna világosan, hogy ez nem a mi háborúnk, ahelyett hogy elszigetelték volna a konfliktust, egyre több ország küld egyre több fegyvert, egyre több pénzt a háborúba. Tegnapelőtt az amerikaiak megint döntöttek és küldenek oda vagy 60 milliárd dollárt. Mi, európaiak eddig elküldtünk mintegy 100 milliárd eurót” – emlékeztetett. Rámutatott: Brüsszelben most úgy viselkednek, mintha vesztésre állnának a kártyában - folyamatosan emelik a téteket, mert vissza akarják nyerni azt, amit elbuktak. És ez belesodorhatja egész Európát a háborúba. Úgyhogy a dolgok nem állnak jól, se az amerikai kontinensen, se Európában – fogalmazott a posztban Orbán Viktor, leszögezve:

Nincs mese: a háborúpárti kormányokat és a háborús hangulatot meg kell állítanunk!

„Az európai választáson meg tudjuk állítani Európában, mert ha békepárti jelölteket küldünk, mint amilyenek mi is vagyunk, és azoknak többsége lesz Európában, akkor az európai háborús döntéseket le lehet lassítani, meg lehet állítani, talán el is lehet törölni. A másik választás pedig Amerikában lesz, egy háborúpárti és egy békepárti jelölttel. Ha a békepárti nyer, akkor Amerikából is segítséget kapunk” – fejtette kia kormányfő.

Tehát a következő egy évben, két választáson - ha minden jól megy, és a Jóisten is megsegít - Európában és Amerikában is előtérbe kerülhetnek a békepárti vezetők, és akkor lezárhatjuk az év végén a háborút

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.