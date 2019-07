Donald Trump a Fehér Házban fogadta a Holdra szállás két űrhajósát

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KNOTIK ERZSÉBET 92 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. július 27-én 11 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. A gyászoló család

"Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok, veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok." Emlékezzünk LABRICZ FERENC halálának 5. évfordulójára. Felesége és családja

"Itt hagytad azokat, akiket szerettél. Itt hagytad mindazt, amiért küzdöttél. Szívedben nem volt más, csak szeretet, szorgalom, és munka volt az egész életed. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Szívünkben helyed nem pótolja semmi, őrizzük emléked, nem fogunk feledni." BECKNÉ SCHMIDT EMMA tanárnő halálának 6 éves évfordulóján szomorú szívvel adózunk emlékének. Szerettei és tisztelői

Szomorú szívvel tudtajuk, hogy HALÁSZ JÁNOS volt drávasztárai, majd pécsi lakos, fakitermelő, Pannon Volán volt dolgozója türelemmel viselt hosszú betegség után 80 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. július 24-én a 12.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 13 órakor lesz a Pécs-patacsi temetőben. A gyászoló család

"Olyan szomorú nélküled élni, Téged mindenütt hiába keresni. Téged várni, ki nem jön többé, szeretni fogunk mindörökké." Mély fájdalommal emlékezünk örök szeretettel VARGA LÁSZLÓ r. őrnagy halálának 2. évfordulójára. Varga család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁLCSICS TIBOR himesházi lakos, 53 éves korában, hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2019. július 22-én, a 9.30 órakor kezdõdõ gyászmise után lesz a marázai temetőben. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk, BESENCZI ERNŐNÉ Balikó Margit 73 éves korában megpihent. Végső búcsút 2019. július 22-én 12.30 órakor veszünk tőle a pécsi köztemető kápolnájából. Kérjük, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. Az erre szánt összeget a szertartáson elhelyezett perselyben gyűjtjük, és jótékony cérlra ajánljuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

"Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend marad utánad. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk és nem feledünk Téged." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága gyermekemre, nővéremre és szeretett rokonunkra, MARTINOVICSNÉ TÓTH ZSUZSANNA halálának 1. évfordulóján. Édesanyád, testvéred Peti és a Sonntag család

Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, BAJZIK ANNA néhai Ternecz Péterné 85 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. július 22-én a 14 órakor kezdődő gyászmisét követően 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy NAGY ISTVÁNNÉ volt zalátai lakos, életének 74. évében, 2019. június 17-én, méltósággal viselt betegsége után visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2019. július 22-én, 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagyterméből. Gyászoló szerettei

"Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, megpihent a szív, mely értünk dobogott, könnyes az út, mely hozzád vezet, örökké őrizzük emlékedet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy a marázai születésű SZATNIK JÓZSEFNÉ Szekeres Irén 83 éves korában eltávozott. Temetése 2019. július 26-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SIDÓ ZOLTÁNNÉ Szántó Edit 69 éves korában elhunyt. Temetése, kívánsága szerint szűk családi körben történt. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, BIRÓ JÁNOSNÉ Bernáth Katalin volt pécsszabolcsi lakos 90 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 22-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BIBER BÉLA szederkényi lakos, 69 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. július 19-én, pénteken 15 órakor lesz a szederkényi temetőben. Megértésükben bízva, kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, SCHNEIDER IMRÉNÉ Krausz Zita máriakéméndi lakos, 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 16-án a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a máriakéméndi temetőben. A gyászoló család