Fegyverrel védte meg a házát a szélsőségesektől egy fehér házaspár (videó)

A történet előzménye, hogy Lyda Krewson, St. Louis polgármestere közzétette azoknak a polgároknak a nevét és címét, akik a 300 ezres város rendőrségének feloszlatását követelték. Ettől az érintettek annyira felháborodtak, hogy megszerveztek egy 300 fős menetet, amely a polgármester házához ment tiltakozni, hogy a városvezető lemondását követelje.

A Black Lives Matter (BLM) aktivistái menet közben megrongálták a szomszédban lakó tehetős fehér házaspár, Mark és Patricia McCloskey házának kapuját. Az épület valójában egy kisebb palota, „midwestern palazzo” stílusban épült, háromemeletes, aranyozott kupolamennyezettel és márványlépcsőkkel. A redőnyök vasművei pedig még Firenzében készültek néhány évszázada – büszkélkedett vele a felújítás után egy helyi lapban a tulajdonos.

A férfi és a felesége, amint észlelték a szomszédba tartó menetet, kiálltak a házuk elé, és egy félautomata fegyvert, valamint egy pisztolyt szegeztek a tüntetők felé, mindeközben pedig azt kiabálták, hogy magánterületen vannak, és eszükbe se jusson bemenni a házukba.

Mark és Patricia McCloskey akciója nem tetszett a helyi körzeti ügyésznek, aki nyomozást rendelt el az incidens miatt. Kimberly Gardner azonban Soros György támogatását élvezi.

A baloldali média természetesen a tüntetőket kezdte el védeni. A fenti felvétel ezért erősen manipulatív, ugyanis a teljes videón világosan látszik, hogy a BLM-tüntetők egy kapun keresztül mennek be a McCloskey család otthonához.

ST. Louis – Residence of Mark and Patricia McCloskey

Private Property – private Rules !

The BLM MOB entered unauthorized into the private Residence of when the McCloskeys came out and protected their Home with guns before looting..

