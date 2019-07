Gulyás Gergely: a jobboldal támogatásával nyerte el tisztségét az EB új elnöke

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk, BESENCZI ERNŐNÉ Balikó Margit 73 éves korában megpihent. Végső búcsút 2019. július 22-én 12.30 órakor veszünk tőle a pécsi köztemető kápolnájából. Kérjük, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. Az erre szánt összeget a szertartáson elhelyezett perselyben gyűjtjük, és jótékony cérlra ajánljuk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

"Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend marad utánad. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk és nem feledünk Téged." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága gyermekemre, nővéremre és szeretett rokonunkra, MARTINOVICSNÉ TÓTH ZSUZSANNA halálának 1. évfordulóján. Édesanyád, testvéred Peti és a Sonntag család

Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, BAJZIK ANNA néhai Ternecz Péterné 85 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. július 22-én a 14 órakor kezdődő gyászmisét követően 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy NAGY ISTVÁNNÉ volt zalátai lakos, életének 74. évében, 2019. június 17-én, méltósággal viselt betegsége után visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2019. július 22-én, 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagyterméből. Gyászoló szerettei

"Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, megpihent a szív, mely értünk dobogott, könnyes az út, mely hozzád vezet, örökké őrizzük emlékedet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy a marázai születésű SZATNIK JÓZSEFNÉ Szekeres Irén 83 éves korában eltávozott. Temetése 2019. július 26-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SIDÓ ZOLTÁNNÉ Szántó Edit 69 éves korában elhunyt. Temetése, kívánsága szerint szűk családi körben történt. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, BIRÓ JÁNOSNÉ Bernáth Katalin volt pécsszabolcsi lakos 90 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 22-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BIBER BÉLA szederkényi lakos, 69 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. július 19-én, pénteken 15 órakor lesz a szederkényi temetőben. Megértésükben bízva, kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik STEINER JÁNOSNÉ búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család

Mély gyászunkban tudatjuk mindazokkal, akik példamutató emberségéért becsülték, tisztelték, hogy DR.VIDOR GYÖRGY nyugalmazott jogtanácsos életének 98. évében, 2019. július 13-án elhunyt. Elbúcsúztattuk. A Pécsi Zsidó Hitközség és szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, SCHNEIDER IMRÉNÉ Krausz Zita máriakéméndi lakos, 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 16-án a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a máriakéméndi temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ID. SZAVAI JÓZSEF nyá. törzszászlós 88 éves korában elhunyt. Temetése katonai tiszteletadással 2019. július 18-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető nagydíszterméből. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapám, apósom, BÁRDI JÁNOS volt autószerelő mester hosszan tartó betegség után, 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 18-án, 14 órakor lesz a pécsváradi Református temetőben. Gyászoló szerettei

"Pihenj csendesen a csillagok közt, hol nincs már több fájdalom." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérem, nagynénink és kedves rokonunk, BUDÁN BÉLÁNÉ Magassy Márta 91 éves korában, türelemmel és méltósággal viselt hosszú szenvedés után elhunyt. Utolsó útjára 2019. július 19-én, pénteken, a 13.30 órakor tartandó gyászmise után kísérjük a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló fia és a család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VIOLA FERENCNÉ garéi lakos 84 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 18-án 11 órakor lesz a garéi katolikus temetőben. A gyászoló család