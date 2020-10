Megvan a dátum, hogy mikor kezdődik a szuperkórház kivitelezése

A mintegy 1,2 millió lakos ellátásáért 24 órás ügyeleti rendszerrel felelős intézetet a főváros XI. kerületében, Dobogó városrészben alakítják ki.

2022 tavasszal leteszik az alapkövét, 2026 elején pedig átadják a szuperkórházat – erről is beszélt a Figyelőnek adott interjújában a Dél-budai Centrum (DBC) megvalósításáért felelős miniszterelnöki megbízott. Bedros J. Róbert – aki egyben a Szent Imre kórház főigazgatója és az országos kórházfőparancsnok-helyettes – szerint a projekt mögött konszenzus van, és úgy fogalmazott, hogy „nincs olyan politikai struktúra, amely a DBC-t ne építené meg”. Megerősítette, hogy

és határozottan cáfolta, hogy a szóban forgó telek süllyedne. A beruházás csaknem 300 milliárd forintba kerül az orvostechnikai műszerpark beszerzésével együtt, de a közlekedésfejlesztési infrastruktúra kialakítása nélkül.

Úgy vélekedett, hogy ezt az összeget a központi költségvetés garantálja, a megvalósítás nem fog csúszni. A forrásigény nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedő. Bedros J. Róbert hangsúlyozta, hogy szuperkórház készül, nem VIP-klinika: az összesen 1200 férőhelyes, kizárólag egyágyas szobákkal és a legkorszerűbb technológiákkal felszerelt intézmény természetesen integrálódik majd a hazai közellátásba.

Az orvosbérek megemelését és a hálapénz kivezetését úgy kommentálta, hogy öntisztulási folyamat indult meg, és prognosztizálhatóan az orvosok elvándorlása megszűnik, sőt a már külföldön dolgozó kollégák is hazatérhetnek. Közülük többen már most jelentkeztek, hogy munkát vállalnának a DBC-ben. „A kormány megtette a legelső és legfontosabb lépést, amelyet egyetlen korábbi kabinet sem tett meg ez idáig:

2022–2023-ig a kamara által ajánlott mértékű orvosi béremelést hajt végre. Ezzel párhuzamosan a büntetőjog is szankcionálni fogja a hálapénz elfogadását.

De ehhez szemléletváltásra is szükség van mind a gyógyítók, mind pedig a lakosság részéről.”

Arra is kitért, hogy éppen a járványhelyzet világított rá, hogy az egészségügyben komoly többletkapacitások vannak. Szerinte fel kell vetni a kórházi ágyak szükségességének kérdését, már csak azért is, mert a főváros és az agglomerációja ellátásáért a jövőben a centrumkórházak felelnek majd. Ezek megnyitása előtt érdemes elvégezni az ellátási térkép újrarajzolását. „Ezzel párhuzamosan a szociális gondozás jelentősége is vizsgálatra szorul, sőt, tovább megyek, napirendre kellene venni a szociális jellegű ellátásnak az egészségügyi ágazattól való különválasztását is” – fogalmazott.

