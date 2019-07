Rendzavarás nélkül zajlott le a Budapest Pride

A szervezők békésnek ítélték, az ellentüntetők betiltanák a felvonulást.

Peksa Kama, a Budapest Pride szóvivője a rendezvény végén úgy értékelte, hogy az elmúlt évek legbékésebb és legszabadabb menete volt a mostani. Emlékeztetett arra, hogy az idén kordonok nélkül zajlott a felvonulás, ennek ellenre szinte semmi nem zavarta meg a rendezvényt. Csupán egyetlen olyan esetről tudott, hogy ellentüntető keveredett a felvonulók közé, ám őt a rendezők kitessékelték.

Az MTI tudósítói a tömegben DK-s, MSZP-s zászlókat, illetve a Liberálisok lobogóit látták. Továbbá a politikai pártok közül – a szervezők tájékoztatása szerint – a Momentum, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutya Párt is támogatta a rendezvényt. Sajtóbeszámolók szerint Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára is részt vett a menetben. A felvonulók között feltűntek a Liberálisok politikusai, Bősz Anett és Sermer Ádám, valamint Karácsony Gergely (Párbeszéd), az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje is.

A felvonulás idejére a belvárosban nemzeti radikális aktivisták ellentüntetést rendeztek, a Budapest Pride betiltását követelve, az Erzsébet tér és a József Attila utca sarkán a menettől mintegy 30 méterre kordonnal elválasztva. A két tábor között kutyás rendőrök álltak.

Az ellentüntetés egyik szónoka, Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, jogvédő azt mondta, hogy egy „törpe minoritás” az egyenjogúság égisze alatt többletjogokat szeretne magának, ami ellen tiltakozni „alapjog és nemzeti kötelesség”. Felszólalt Budaházy György is, és az ellendemonstráción jelen volt Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.

Az ellentüntetők közül többen „normálisak” és „hetero” feliratú pólót viseltek, de feltűntek nemzeti színű és árpád-sávos zászlók is.

Amikor a Budapest Pride menete az Erzsébet térre ért, a kordon mögött álló ellentüntetők egy „Undorító a másságotok” feliratú molinót tartottak a magasba, illetve egyebek között a „tiltsák be!” rigmust skandálták.

Amikor meglátták a pride-on feltűnő MSZP-s zászlókat, a „hazaárulók, hazaárulók!” rigmust skandálták; a DK-zászlókra reagálva pedig azt kiabálták: „Gyurcsány takarodj!”