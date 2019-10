Rétvári Bence: jövőre 14 milliárd forint áll rendelkezésre az ingyenes tankönyvekre

Az államtitkár szerint fontos, hogy ez a pénz ne a magán tankönyvkiadók profitérdekét, hanem a köz érdekét, és a diákok minél jobb minőségű tankönyvvel ellátását szolgálja.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A jövő évi költségvetésben 14 milliárd forint áll rendelkezésre az ingyenes tankönyvekre, ezért fontos, hogy ez a pénz ne a magán tankönyvkiadók profitérdekét, hanem a köz érdekét szolgálja, és a diákok minél jobb minőségű tankönyvvel ellátását – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, kedden.

Rétvári Bence közlése szerint a jövő évi költségvetésben 2010-hez viszonyítva 645 milliárd forinttal több van betervezve az oktatás céljaira, ebből 14 milliárd forint a fedezete az ingyenes tankönyvellátásnak.

Mint mondta, idén egymillió, jövőre pedig az összes diák ingyen kapja a tankönyvet az alsó- és felsőtagozaton, valamint a középiskolában is. „A kormány ezzel is a családokat szeretné segíteni” – hangsúlyozta.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a Kúria közelmúltban hozott jogegységi döntése lezárta a magán tankönyvkiadók és az Oktatási Hivatal (OH) közötti vitát. Felidézte: több magán tankönyvkiadó is beperelte az Oktatási Hivatalt, amiért az OH nem hosszabbította meg a tankönyveik engedélyét. „A Kúria azonban kimondta, jogszerű volt az Oktatási Hivatal eljárása, amikor az új tankönyvtörvény alapján nem hosszabbította meg a korábbi engedélyeket” – tette hozzá.

Rétvári Bence az M1 aktuális csatornán arról beszélt, hogy

a tankönyvpiac 2004-es privatizációja után 70 százalékkal emelkedtek a tankönyvárak, s azt a magyar családoknak kellett kifizetniük.

Megjegyezte: ha piaci társaságok fejlesztik a tankönyveket, akkor a tulajdonos részéről elvárás a profit, így ezek a tankönyvkiadó cégek ebben az időszakban 24 milliárd forint eredményt és körülbelül 14 milliárd forint osztalékot, profitot tudtak adni a tulajdonosoknak.

Kiemelte, a tankönyvfejlesztésnek más logikát kell követnie, közszolgálatinak kell lennie, és nem a nyereségre kell törekednie, hanem a minél jobb minőségű tankönyvek minél olcsóbb előállítására, ezért döntöttek az állami fejlesztésű tankönyvek mellett.

Úgy vélte, a Kúria döntésével nemcsak a jogi vitákat nyerte meg az Oktatási Hivatal, az állami fejlesztésű tankönyvekkel jól jártak az iskolák, családok, diákok is. Mint mondta, megteremtették a korszerű oktatás feltételeit, mindezt úgy, hogy most már jogilag is tisztázott körülmények között, állami fejlesztést indítottak el, és nem a marketingre, profitra koncentrál a tankönyvkiadó, hanem a tankönyvek minőségére.