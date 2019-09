Saját barátja lőtte agyon a szaúdi király kedvenc testőrét

A rendőrség szóvivője, akit az SPA hivatalos hírügynökség idézett, közölte, hogy a rendőrök lelőtték az elkövetőt.

A szóvivő szerint akkor történt a gyilkosság, amikor Fagam tábornok egy barátjához látogatott Dzsiddában, ahol több vendég is jelen volt. Egy veszekedést követően a látogatók egyike, aki Fagam barátja volt, elhagyta a helyiséget, majd fegyverrel tért vissza, és lelőtte a tábornokot.

Abdul Aziz Fagham, bodyguard of Saudi King Salman, was reportedly killed in Jeddah at his friend's home under mysterious circumstances. As per Saudi media, there was a personal dispute between the two friends pic.twitter.com/zHN3ha3TzK

— nakvi📚🖋🐛 בנימין (@nakvi) September 29, 2019