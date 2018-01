Százmillió ember szenved az ítéletidő miatt Amerikában

A hóviharoknak és a sarkvidéki hidegnek mintegy húsz halálos áldozata volt az elmúlt napokban, a légi közlekedés időlegesen megbénult, ám az időjárás a jövő hét első napjaiban sem ad kegyelmet a lakosságnak.

A hőmérő higanyszála „mélyre zuhant” szombaton New Hampshire-ben, melynek havas hegycsúcsain a sajtójelentések szerint a hideg a mínusz 40 Celsius-fokot is elérte, péntek éjszaka pedig a hidegérzet mínusz 70 fokos volt.

Jeges szélviharok sújtották Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania és Maryland államokat, ahol az országos meteorológiai szolgálat határozottan felhívta a lakosság figyelmét a meleg öltözködés fontosságára, valamint arra, hogy a megfagyást elkerülendő senki ne tartózkodjon tíz-húsz percnél többet szabad levegőn.

A New York-i repülőteret csütörtökön érte hatalmas erejű hóvihar, ami teljesen megbénította a légi közlekedést.

Ezen a hétvégén fokozatosan próbálják helyreállítani az alaposan megcsappant forgalmat, de felhívják a figyelmet, hogy a következő napokban is csak korlátozott számú légi járatot indíthatnak vagy fogadhatnak e légi kikötőben.

Ebben a városban egyébként az elmúlt napokban rendkívüli állapotot rendeltek el az ítéletidő miatt, az iskolák a hét közepén zárva maradtak, a Central Park is néptelenné vált, ahol szombaton mínusz 8 Celsius-fokra csökkent a hőmérséklet, a hidegérzet pedig elérte a mínusz 20 Celsius-fokot.

Nem sok jóval kecsegtet az időjárás a jövő hét első napjaira sem. A meteorológiai előrejelzések szerint további sűrű havazás várható, hétfőre virradóra viharos szelekre lehet számítani, elsősorban Chicagóban, Clevelandben, New Yorkban és Atlantában. Viszonylagos javulás a hét közepe felé várható.