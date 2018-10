Vizi E. Szilveszter: azt szeretnénk elérni, hogy a magyarokról az igazat mondják

A Magyarország Barátai Alapítvány külföldi újságíróknak mutatta be az országot. Az agykutató-akadémikus reméli, hogy a hazánkról felrajzolt hamis kép ennek hatására változik majd.

Azt szeretnénk elérni, hogy a magyarokról az igazat és a magyaroknak is az igazat mondják – nyilatkozta Vizi E. Szilveszter agykutató, akadémikus, a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumának elnöke a Magyar Időknek.

Az akadémikus a napilap csütörtöki számában megjelent interjúban beszámolt arról, hogy a Magyarország Barátai Alapítvány néhány nappal ezelőtt külföldi újságíróknak mutatta be az országot. Mint mondta, ennek

célja az volt, hogy a vezető nyugati lapok véleményformálói jobban megértsék a magyar politikát, saját szemmel tapasztalják meg, milyen az élet Magyarországon.

Általában a főszerkesztőkre bíztuk, hogy kit delegálnak. A német konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) publicistája, Stephan Löwenstein gyakran közölt Magyarországról, elsősorban Orbán Viktorról kemény kritikát. Ő is eljött – ismertette.

Hangsúlyozta, hogy nem „mikrofonállványokat” hívtak, hanem érdeklődő, kérdező, akár bíráló szakembereket, akik bármit megkérdezhettek az előadóktól. Bátor vállalkozás volt, mert vannak olyan emberek, akiket a tények sem tántorítanak el berögzült tévhiteiktől – mondta.

Mint mondta, reméli, hogy a Magyarországról felrajzolt hamis kép változik.

A Terror Háza meglátogatása is komoly érzelmi hatással volt a vendégeikre.

Egyesek fasizmussal vádolják ezt az országot, náci magatartást emlegetnek, antiszemitizmusról szólnak velünk kapcsolatban. Tavaly Darvas István rabbi, Deák Gábor, a Lauder Javne iskola kuratóriumának tagja és Jusztin Ádám, a 2019-ben esedékes Maccabi-játékok egyik szervezője mondta el ezzel kapcsolatos gondolatait. Több újságíró megdöbbent, hogy ebben az országban szabadon lehet járni, hogy Budapest utcáin rengeteg a turista, hogy nem áll minden utcasarkon golyóálló mellényben, géppisztollyal felszerelt kommandós – ellentétben néhány nyugat-európai nagyvárossal – fogalmazott.

A Le Monde, a The New York Times riporterei is itt voltak tavaly. Ők mondták, hogy ilyen fogadtatásban nem volt részük. Jövő ősszel újabb csoportot szeretnénk fogadni – mondta Vizi E. Szilveszter. Közölte, hogy

a meghívottak miniszterekkel, államtitkárokkal találkozhattak, akik őszintén beszéltek a hazai sikerekről és a problémákról, a Sargentini-jelentésről,

aminek kapcsán eljárás indul Magyarország ellen.

Azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Atlanti Tanács elnökeként mi a véleménye azokról a feltételezésekről, hogy Magyarország ki akar lépni a NATO-ból és az Európai Unióból, Vizi E. Szilveszter úgy válaszolt: azt gondolom, hogy a magyar nép nem tervez ilyet. A NATO-csatlakozásunkat mintegy 85 százalékos aránnyal támogatták az emberek. Ön szerint melyik kormány merne ezzel szembemenni? Ugyanez áll az uniós tagságunkra. Botorságot beszél, aki ilyen híreket terjeszt – fogalmazott.

Borítókép: Vizi E. Szilveszter 2016. január 19-én.

MTI Fotó: Bruzák Noémi