Felmerülhet a kérdés, hogy ki a felelős ezekért az állapotokért. Úgy tűnik, hogy senki, vagy talán inkább mindenki, de szerintem főleg az érintett területek önkormányzati képviselői, akármilyen párt színeiben is ülnek a testületben. Nem siránkozni kell, hogy több segítségre lenne szükség, inkább meg kellene kérdezni az érintett embereket, hogy mire lenne szükségük, mit kellene tenni ahhoz, hogy ne az utcán vezessék le fölösleges energiájukat. Egy német példa átvétele talán megoldást jelentene, miszerint be kellene engedni őket valamilyen, a délutáni órákban már szabad közintézménybe, és ott értelmes programokat szervezni számukra felügyelet mellett, így gondoskodva arról, hogy ne unatkozzanak. Mert rossz gyerek nincs, csak unatkozó, és ez nemcsak a gyerekekre, de a tinédzserekre is vonatkozhat. A hajléktalanokat pedig be kell „kényszeríteni” a hajléktalanszállókba.