A postai ügyintézés szerintem is olyan, mint egy időutazás.

Kérdés, hogy meddig tud vajon fennmaradni, a fiatalok ugyanis a szolgáltatásaikat már szinte egyáltalán nem használják. A számlákat nem csekken, hanem digitálisan fizetik, és az e-mailek korában a papíralapú levelek is kimentek már a divatból.

A csomagok továbbítására is számtalan egyéb lehetőség kínálkozik ma már. Én nem vagyok már fiatal, de én is annyit bosszankodtam a sok sorban állás miatt, hogy szinte csak akkor megyek a postára, ha ajánlott küldemény érkezik, és nem vagyok otthon, hogy átvegyem. Legutóbb a karácsony előtti napokban jártam ott, amikor a legnagyobb a postai forgalom, de mentem, mert fontos volt, hogy a levelet átvegyem. A sor az ajtóban állt, a három ablakból egy üzemelt, a többi be volt zárva.

Hangsúlyozom: az év legforgalmasabb időszakában! Ez minden, csak nem ügyfélbarát szolgáltatás!

Név és cím a szerkesztőségben