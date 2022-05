Biztos, hogy másoknak is feltűnt, hogy mennyire sok az utakon a tanuló vezető. Szerintem ez annak is betudható, hogy a járvány miatti legszigorúbb korlátozások idején az autóvezetés oktatása egy jó ideig szünetelni kényszerült. Nem tudom, hogy mennyi lehet most a várakozási idő, hogy valaki elkezdhessen vezetni, de azt gyanítom, hogy sokat kell várni. Az, hogy sokan vannak, nem probléma.

Úgy gondolom, hogy a forgalomban résztvevők nagy többsége türelmes a „mazsolákkal”, a minap is elmosolyodtam magamban, amikor a tanuló által vezetett autó hátulján lévő felirat arra kérte a mögötte haladókat, hogy ne dudáljanak, inkább emlékezzenek arra, hogy egyszer, régebben mindenki járt hasonló cipőben. A türelem azonban el tud fogyni akkor, amikor a reggeli csúcsforgalomban gyakorolják a párhuzamos parkolást, különösen, ha ez egy iskola közvetlen közelében történik. Ahol mindenki sietne, mindenki haladna. De ugyanígy, az áruházi parkolók se a gyakorlásra lettek kitalálva. Nem rutinpálya. A türelemmel visszaélni ily módon nem lenne szabad!

P. T.