Felvetette a többi közt annak ötletét is, hogy mi lenne, ha letennénk arról, hogy Pécsett akvapark épüljön, és helyette inkább a harkányi fürdőt tennénk korszerűen és gyorsan elérhetővé a pécsiek és a Pécsre érkező turisták számára.



A felvetés véleményem szerint kiváló gondolat. Érthetetlen számomra, hogy eddig ez miért nem jutott senkinek eszébe. A harkányi fürdők (mert több is volt!) a fővárosi fürdők után a jelenlegi országhatárokon belül az egyik legrégebbi és legszínvonalasabb létesítmények voltak a rendszerváltás előtt. Az elhúzódó tulajdonlási hercehurca miatt sajnálatosan elmaradtak a szükséges fejlesztések, de ezek újra beindultak, elkésve semmi nincs.



A pécsi akvaparkra értelmetlenül elpocsékolandó pénzeknek véleményem szerint is sokkal jobb helye lenne a további harkányi fejlesztéseknél, és ezekből a forrásokból talán futná az olvasótársam által a Postabontás rovatban megjelent írásában javasolt gyorsvasút mielőbbi megépítésére is.



Név és cím a szerkesztőségben