A varjak okozta gondokról többször is szó esett már a Postabontásban. A probléma tehát nem új keletű, évekre nyúlik vissza. A minap kertvárosban látogattam meg egy ismerősömet, sétáltunk egyet a Berek utca környékén. Már értem, hogy az ott lakók miért is panaszkodnak. Zavaró károgás hangja töltötte be az utcákat. És ha ez nem lenne elég probléma – a madarak kifejezetten szemtelenek.