Többször is foglalkoztak már a DN-ben a varjak kár­okozásával. Ehhez a témához szeretnék én is hozzászólni. Nagyon megkeserítik az emberek életét, főleg például a Diána tér környékén. Ezen a területen a többi között bank, lottózó, étterem kerthelyisége is található. Szinte nem lehet úgy közlekedni a járdán, hogy az ember bele ne lépne a madárürülékbe. Már automatikusan felfelé nézünk, azon aggódva, hogy mikor pottyan a fejünkre egy adag.

A varjak az autókat is bepiszkítják, ürülékük pedig savas, amit még ha le is mosunk időben, utána maradhat nyoma a fényezésen. Arról nem is beszélve, hogy mennyi betegséget terjeszthetnek a kukákban turkáló madarak. Az ember véletlenül belelép az ürülékbe, majd mit sem sejtve bemegy a cipőjével a lakásba. Tovább már nem is részletezem, akár súlyos betegséget is kaphatnak ettől gyerekek, felnőttek.