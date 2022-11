– Megdöbbenve olvastam a hírt, miszerint egy tizenéves lányt a mentőknek kellett elszállítaniuk a Kórház térről fényes nappal, mert annyira ittas volt – fogalmaz egyik olvasónk. – Mindenki tudja, hogy a jogszabály szerint 18 éven aluliakat szeszes itallal tilos kiszolgálni. Kiderült az is, hogy egy közeli üzletben még úgy is kiszolgálták a lányt, hogy láthatóan már akkor részeg volt. Hogy fordulhat ez elő? Az eset is bizonyítja, hogy a szabályozásnak nincs sok értelme. Javaslom a hatóságnak, hogy tegyenek egy „körutat” valamelyik hétvégén a városban. Nem is kell, hogy szórakozóhelyre bemenjenek. Elég, ha csak sétálnak egyet az utcán, a tereken. Alkoholt fogyasztó fiatalokkal tele az utcák, terek, stb. És a cigarettáról akkor még nem is ejtettünk szót. Mégis, hogy lehetséges ez?!