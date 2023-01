Hatósági áras tejhez hozzájutni rendkívül nehéz, ahogy azt a DN SMS rovatában is olvashattuk. Ismerőseimtől is sokszor hallom, hogy emiatt bosszankodnak – csak drága tejet tudnak vásárolni. Vagy ha valahol akad is az ársapkás termékből, ott maximálják az elvihető mennyiséget. Van, ahol csak egy liternyit vásárolhat egy ember, az meg egy négyfős család esetében nem sokat ér. És általában az ember egyedül megy vásárolni...

Én minden boltban megkérdezem, hogy van-e raktáron a hatósági áras tejből. Általában nemleges választ kapok, a minap azonban a következőt „vágta a fejemhez” az eladó: ha nincs kint, akkor nincs.

Majd hozzáfűzte: 3 órakor hozhat ki ismét a raktárból újabb adaggal.

Megkérdezem, hogy jól értem-e: van hatósági áras tej az üzletben, mert az előírások szerint kell is lennie, csak éppen nem adják el? A válasz így hangzott: kérdezze a kedves kormányt!

Rendkívül felháborodtam, de sajnos nem volt időm arra, hogy a panaszkönyvbe bejegyezzem a történteket. Mert a raktárban volt abból a termékből, amit én meg szerettem volna vásárolni, de nem voltak hajlandók kihozni. Biztos vagyok benne, hogy szabályt szegett az üzlet. És sajnos tartok tőle, hogy nem ez az egyetlen bolt, ahol ez a gyakorlat. Szerencsésnek mondhatja magát az, aki ársapkás tejet tud vásárolni!

