A pécsi Kertvárossal kapcsolatos cikkre utalva osztanám meg néhány emlékemet:

A panelrengeteg 1970-es években kezdődő építési helyszíne nagyjából a Keszüi–Málomi út által behatárolt terület volt. Az 1930–1940 közötti időszakban a Megyeri Kertváros Építő Szövetkezet itt kezdte családi házas jelleggel beépíteni az addig legelőnek, szántónak használt Észak-megyer dűlőt, az öreg Kertvárost. Ennek a meglévő, konszolidált városrésznek szomszédságában vette kezdetét a nagy beruházás.

A hivatkozott írás jól szemlélteti az építkezés körülményeit – én néhány, talán már elfeledett nüanszot említenék.

Az építkezés közelében egy biztos tájékozódási pont a Szomjas Tüzér kocsma volt. Ez a hírhedt intézmény a város határain túl is közismert volt. Az építőmunkások között is gyorsan lett népszerű. Korábban lovaskocsis fuvarosok voltak a törzsvendégek, de az újonnan érkező, ideológiailag felkészültebb, szervezett munkások a múlt e csökevényét eltörölték. A találékony kocsmáros némi vágóhídi hulladékból melegkonyhát indított. Nemcsak helyben lehetett fogyasztani, hanem kézikocsikon, tejeskannákban a munkahelyekre is szállították az egyébként kedvelt egytálételeket. Védőitalról is ő gondoskodott. A reggeli órákban indította útnak a „biciklis büféket” azaz a kerékpárra szerelt ládákból pálinkát, kevertet árusító embereit. Ebédidőben pedig fröccs, sör is érkezett a babgulyás mellé. Történtek balesetek, haláleset is, de a közvélemény ezekről nem értesült. Talán nem véletlen, hogy egy munkás fémbetétes bakancsát is a betonvashoz hegesztette. A közműalagutak lefedése előtt célszerű volt az ott aléltan szendergő szakikat eltávolítani.