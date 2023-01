A Kálvária úton persze nem ez a helyzet – nyilván azért, mert a városfalnak az a része szem előtt van –, de azért ott is akadnak hiányosságok. Az onnan eredő, és a városfalra felfutó vadszőlő például rendkívül komoly gondokat okoz. Itt, a Papnövelde utcában van, ahol a tetőt is szinte benövi. A növényzetet pár évvel ezelőtt megpróbálták rendbe tenni, de csak addig jutottak, hogy nagyjából egy méteres magasságtól az indákat levágták, a vadszőlő töve megmaradt. Ami nem is lenne baj, csak hát minden évben gondozni, metszeni kellene a növényt.

És akkor nem tenné tönkre a környező épületeket. Ahogy a DN-ben is olvashattuk, a pécsi városfal egyedülálló történelmi emlék, Magyarországon nem találunk máshol ilyen hosszú, a középkori állapotában fennmaradt falat. Megőrzése és az omladozó szakaszok helyreállítása kiemelkedő jelentőségű kellene, hogy legyen. Annyi mindenre lehet uniós pályázati támogatásokat szerezni! Zöldítési programok zajlanak a települések nagy részében – nem hiszem, hogy a pécsi városfal teljes renoválása ne érdemelne támogatást! A tatarozás a turizmus és a városfal tövében élők szempontjából egyaránt nagyon fontos lenne. Reméljük, hogy a város vezetése is ezt így látja!

