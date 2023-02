Két hónapon belül négyszer tettem panaszt a Tüke Busznál: mindegyik alkalommal a Vásárlók könyvébe írtam bejegyzést, és minden alkalommal járatkimaradás miatt.

Először 2022. november 10-én tettem szóvá, hogy a 103-as járattal problémák vannak, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan. Észrevételemre a közlekedési társaság megállapította, hogy október 3. és október 7. között kétszer fordult elő, hogy a szóban forgó járat nem közlekedett. Majd idéztek az üzletszabályzatukból, amely szerint „a meghirdetett indulási időpontok és a menetidők tervezett értékek, amelyektől a forgalmi helyzetektől és műszaki körülményektől függően eltérések lehetnek”.

Egyben arról tájékoztattak válaszlevelükben, hogy „az utazás megtervezése során számolni kell azzal, hogy bármikor előfordulhat műszaki meghibásodás, forgalmi akadály, egyéb vis maior, ami miatt a tervezet úti cél nem érhető el zavartalanul. Különösképpen kihangsúlyozták, hogy ezt a megállóhelyre való induláskor az utasnak figyelembe kell vennie.

A következő bejegyzést két héttel később, november 24-én tettem szintén a Vásárlók könyvébe, szintén a 103-as járat kimaradása miatt. Akkor a Tüke Busz Zrt. a válaszában azt írta, hogy a 2022. november 23-án a menetrend szerint Klinikák fordulóállomásról 5.54-kor induló 103-as járat – amivel kapcsolatban a panaszt megfogalmaztam – nem közlekedett. Egyben tájékoztattak arról is, hogy a Tüke Busz Zrt.-hez is begyűrűzött az ország több városában is tapasztalható probléma, miszerint a közösségi közlekedési társaságok autóbuszvezető-hiánnyal küzdenek, és a sofőrök megbetegedései ezt a helyzetet csak tovább nehezítik. Ez volt tehát a magyarázat a járatkimaradásra, az okozott kellemetlenségért pedig elnézést kértek.

Nem telt el sok idő, mindössze egyetlen hét, hogy ismét hiába vártam a Klinikáknál az 5.54-kor induló helyi járatot, az nem érkezett meg. Ismét panaszt tettem, ismét kaptam válaszlevelet, amelyben leírták, hogy a korábbi levelükben már vázoltak okozták ismét a problémát – azaz sofőrhiány, illetve a gépkocsivezetők megbetegedései. Egyúttal felvilágosítottak arról, hogy milyen alternatívák vannak arra, hogy egyéb járatokkal, csatlakozásokkal az úti célom elérjem, abban az esetben, ha a 103-as járat esetleg máskor is kimarad.