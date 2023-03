- Orvoshoz mentem a kis mopedemmel, az utam során ketten is rám dudáltak. Nem voltam útjában senkinek, a sárga színű mellény is a háttámlán segítette a láthatóságom, mégis voltak, akik úgy érezték nincs az úton semmi keresnivalóm. Akár igazuk is lehetne, hiszen a járdán is haladhatnék, csak hát éppen a kátyúk, illetve a vízelvezetési megoldások miatt azok kerekesszékkel épp úgy, mint a kis mopeddel, járhatatlanok - fogalmazta meg észrevételét egy olvasónk.