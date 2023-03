Olvasom a Dunántúli Napló Postabontás és az SMS rovataiban, hogy a pécsi keleti városrészben élők ismét egy piac építését szorgalmazzák, a Budai vámhoz. Korábban is többször terítékre került a téma, az ott élők szívesen vennék, ha nem kellene utazgatniuk, ha friss gyümölcsöt, zöldséget stb.-t szeretnének. Nekem több kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy kinek a pénzén szeretnék felépíteni, aztán ki fizeti az üzemeltetést, a fenntartást. Kérdés számomra az is, hogy lenne-e elegendő árus, illetve portéka.