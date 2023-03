A főútvonalakon közlekedő csuklós buszok helyett inkább kis befogadóképességű elektromos buszjáratokra lenne szükség, amelyek sűrűbben közlekedhetnének. A csúcsforgalomban bedugult, városba bevezető utak forgalmi rendjének megváltoztatása is indokolt lenne, csakúgy, mint az autóbuszmegállók felgyűrődött aszfaltjának kijavítása. Vagy ott a játszóterek homokjának kicserélése, a kültéri padok deszkáinak kijavítása, lefestése, amelyek szintén megoldásra váró feladatok. Csakúgy, mint a vihar következtében kidőlt fák, védett fasorok fáinak pótlása, koronájuk alakítása, stb. Az se lenne rossz, ha az önkormányzati törvényben előírt, kötelező közmeghallgatásra is sor kerülne, illetve a képviselői fogadóórák is rendszeressé válnának.

