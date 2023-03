- Nagyon sokan voltunk a hétvégi könyvvásáron, nagyon jó volt a hangulat. Sokszor hallani, hogy a mai fiatalok nem olvasnak könyveket, csak az internetet bújják. Nos, aki ott volt a rendezvényen, az a saját szemével láthatta, hogy nem szabadna általánosítani ebben a kérdésben sem. Az ifjúság is nagy létszámban képviseltette magát, és nem hiszem, hogy mind a szüleinek, nagyszüleinek vásárolt könyveket. Van remény, hogy visszatér az olvasás a divatba, amin nem is kell csodálkozni, látva, hogy bakelit lemezek is ismét nagy népszerűségnek örvendenek. Talán a fiatalok is már látják, hogy nem csak az online téré a jövő