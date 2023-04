Pénteken a testvéremmel elmentünk az egyik pécsi barkács­áruházba vásárolni.

Az egyik eladó különösen segítőkész volt, ezúton is szeretném neki megköszönni a segítségét. Ugyanígy a lapszabászat munkatársának is köszönettel tartozunk. A bevásárlás vége volt a keserű pohár. A pénztárnál az eladó szépen lehúzott mindent, közölte a végösszeget, és megkérdezte a testvéremet, hogy készpénzzel vagy kártyával fizet-e. Testvérem kártyával szeretett volna fizetni, és ezt közölte is a pénztárossal. A pénztáros viszont véletlenül a készpénzt választotta a menüből. Ezzel nem lenne semmi gond, mert megoldható apróság.

De nálunk nem volt ennyi készpénz, és itt vett egy éles kanyart a történet.