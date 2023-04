Az automata pénztárgépekre több panaszt is olvashattunk az utóbbi időszakban a Postabontásban. Ahogy olvastam, sokan bonyolultnak tartják ezeknek a szerkezeteknek a használatát, és morgolódnak azért, mert a hagyományos kasszákhoz való hozzáférési esélyek az automaták mellett jelentősen romlottak. Ami igaz is. Magam is meglepődve konstatálom, hogy egyre több helyen nyílnak ilyen önkiszolgáló kasszák. Viszont én azt gondolom, hogy az új dolgokhoz meg kell próbálni alkalmazkodni. Az internet használatát is sikerült valamelyest elsajátítanom, és bizony be kell lássam: sokkal könnyebb a kapcsolattartás a rokonokkal, ismerősökkel a világhálón keresztül, mint a levelezés, vagy a telefonálgatás. És sokkal olcsóbb is. Ráadásul az unokákkal így a legegyszerűbb kommunikálni. Tőlük már nem várhatjuk el, hogy postai úton levelezgessenek a nagyszülőkkel.