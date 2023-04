A korábbi városfejlesztési tervekben északi érintő útként szerepelt kétsávosra bővítve, buszjárattal. Ezért az új építkezéseknél a házakat már 10 méterrel távolabb kellett építeni az úttól. Sajnos ez a terv már „füstbement” és a nagy forgalom ellenére, az itt lakók évtizedek óta csak apró javítgatásokat tapasztalnak. Az úttest és az árkok gondozatlanok, el vannak hanyagolva, néha egy-két kátyút befoltoznak. Esőzések alkalmával a völgyben lezúduló víztömeg több helyen eltömi az árkokat, és a víz az út közepén hömpölyög.

Úgy tűnik a lapátra támaszkodás nem segít a helyzeten, hisz már hónapok óta az út közepén folyik az állandóan csordogáló patak vize. Járda hiányában a gyalogosok is az úttestre kényszerülnek, babakocsival is, ami fokozza a veszélyt. Egy nagynyomású vízsugárral egyszerűen el lehetne hárítani a dugulást és a patak visszatérne a helyére. Az árkok rendezése azonban hosszabb távon is enyhítene a gondokon. Ez a fontos útszakasz talán meg érdemelne egy kicsit több figyelmet és gondoskodást.

