A Móricz Zsigmond téri házakat szép zöldterület övezi. Most, hogy beköszönt lassan a szép idő, az itt lakó gyerekek előszeretettel mennek le oda játszani. Sajnos azonban nagyon sokan a kutyáikat is ezen a területen sétáltatják. Amivel nem is lenne probléma, ha a szabályokat a gazdák mindegyike betartaná. Ez viszont elmarad, aminek a következménye, hogy a fű tele van kutyaürülékkel. A környék lakói több táblát is kitettek már, szépen kérve a kutyásokat, hogy ami a kedvencük után a fűben marad, legyenek kedvesek, és szedjék össze.

Persze erre nem is kellene, hogy figyelmeztessék őket, hiszen a vonatkozó helyi rendelet előírja, hogy a kutyatartóknak ilyen esetben mi a kötelessége. Sajnos azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy az előírások sokakat nem érdekelnek.