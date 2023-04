Más is hasonló tapasztalatokról számolt be: – Árvácskákat ültettem édesanyám sírja köré. Minden hétvégén kilátogatok hozzá a pécsi temetőbe – a virágok egy hétig se maradtak a helyükön. Valaki ellopta majdnem az összeset. A temetőben a lopások megelőzésével foglalkozik bárki is? Nagyon elkeserítő, amikor ilyen látvánnyal kell szembesülni – panaszolta olvasónk.