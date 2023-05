Az energiaárak emelkedése a liftek használatára vonatkozó szabályok újragondolását is szükségessé teszi. A közös költségek is a legtöbb helyen egyre csak emelkednek. Társasházunkban ennek részeként fizetjük meg a lift karbantartásának, áramköltségének, takarításának a díját is. A lakók közül van, aki a liftet egyáltalán nem is használja. Az alsóbb szinten élők is sokszor inkább a lépcsőzést választják. És akkor ott vannak a kutyát tartók, akik naponta biztos, hogy többször leviszik kedvenceiket sétálni.

Ez még nem is róható fel nekik, és az is igaz, hogy a kutyák nem piszkítanak a liftbe, de azért mégiscsak erőteljesebb takarítást igényel, ha állat is utazik rendszeresen a fülkében. Joggal elvárható, hogy a kutyások magasabb közös költséget fizessenek mindezek miatt.

