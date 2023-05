– Közeleg a nyár, remélhetőleg idén nem augusztusban jut eszébe majd a városüzemeltetésnek, hogy a Konzum buszmegállójához napvitorlát szereljenek fel. Megjegyzem, nem feltétlenül ez a legjobb megoldás, hiszen tavaly meg is rongálták, illetve eső esetén is beigazolódott, hogy nem megfelelő a konstrukció. Kíváncsian várom, hogy az idei nyárra sikerült -e jobb megoldást kitalálni, vagy továbbra is csak ilyen ideiglenes tákolmánnyal kell beérniük az utasoknak. Persze a semminél még az is jobb! – fogalmazta meg véleményét egy olvasónk.