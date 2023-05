Pécsett is egyre több bicikliút, a város számos pontja könnyedén megközelíthető kerékpárral. Be is durrant a szezon, a szervizekbe már előre kell időpontot kérni egy karbantartásra. Jó ötlet volt a városban a szervizpontokat kiépíteni, kisebb dolgokat az ember könnyedén el tud intézni magának. Azaz tudna. Kettő ilyen pontot ismerek a városban, egyiknél sem működik például a pumpa. A kertvárosira már valaki ráírta, hogy rossz. Üzenve a sporttársaknak, vagy a felelősöknek. Csodálkozom, hogy a szerszámok nincsenek lelopva, eltörve, de ha ennyire elhanyagolják ezeket, az is csak idő kérdése. Szomorú, hogy egy jó ötlet így lesz semmivé.

Egy tüke