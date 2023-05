A buszsofőrök közül van, aki, ha megkérjük, megáll, hogy leszálljunk a korábban megszokott helyen, a Szőlő utcánál. Hálás köszönet nekik ezért! Ám van, aki a kérésre olyan választ ad, hogy még azt is megbánja az utas, hogy megszólalt. Áldatlan állapot ez, nagyon szeretnénk, ha kérésünk meghallgatásra találna. Javaslom az illetékeseknek, járják be a környéket, akkor a saját szemükkel is láthatnák, hogy mi a problémánk.

Név és cím a szerkesztőségben