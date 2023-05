Kalitkaszerű megoldással védekeznek a guberálók és a szemetüket jogosulatlanul mások gyűjtőedényébe szállítók ellen egy hazai településen – olvashattuk a DN SMS rovatában. Én Horvátországban jártam a napokban, és Pulában a következőt láttam: a szemétgyűjtő konténerek kivétel nélkül zárhatók. Csak kulccsal lehet azokat kinyitni. Nincs is hulladék a környezetükben. Ezt a megoldást kellene Pécsett is alkalmazni. Egy belvárosszéli utcában élek, és az ablakból rendszeresen látom, hogy az autó megáll a társasházunk gyűjtőedénye mellett, és csomagtartójából előkerül néhány zsák szemét, ami a mi kukánkban landol. Hiába minősül ez szabálytalanságnak, az elkövetőket gyakorlatilag nem lehet tetten érni – szerintem nem is volt példa még arra, hogy valakit effajta illegális szemétlerakásért megbüntettek volna.