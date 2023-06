Más egy másik veszélyre hívja fel a figyelmet: – A fiatalok körében nem is a cigaretta, hanem a snüssznek nevezett „nikotinbomba" a népszerű. Ami teljesen szagtalan, csak a szájukba veszik, és a szülők így észre se veszik, hogy mit művel a kiskamasz – mindeközben nikotinfüggővé válik. Tudok arra is példát, hogy a tizenéves rosszul lett az iskolában – kiderült, hogy a snüssz miatt. A kérdés: hogyan jutnak hozzá a gyerekek ezekhez a függőséget okozó termékekhez? Az iskolákban zajlik -e felvilágosítás ezek káros hatásairól? Vagy csak a cigaretta ártalmai vanna terítéken? Haladni kellene a korral ezen a téren is!

