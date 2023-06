- Nem tartom szerencsésnek, hogy a minimális sebességhatár túllépésénél is büntetnek a rendőrök. Folyamatosan lesem a kilométerórát, nehogy véletlenül egy hajszálnyival is átlépjem a megengedett sebességet. Előzni már nem is merek. És ez így nem vezet sehová, mert nem biztonságos. Mondhatni rettegve vezetünk, a büntetéstől tartva. Pedig a gyorshajtók nem mi vagyunk, akik 50 helyett véletlenül kicsit jobban megnyomjuk a gázpedált, és így 53 km/h-val közlekedünk. Mégis nekünk okoz nehézséget a szigorítás. Aki pedig eddig gyorsan hajtott, ezután is meg fogja tenni, hisz a bírság eddig sem tartotta vissza a szabálytalanságtól - írta olvasónk.