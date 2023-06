A pécsi kutyastrandot, amely a Nádas dűlőben, a régi 6-os út alsó, Pécs felé eső végénél található, sokan kedvelik és látogatják a nyári időszakban. A strand mellett található egy kút - a tulajdonosa egy gazdasági társaság, amely rendszeresen innen szállítja a vizet, napjában többször is. Mindezt egy tartályos traktorral teszik, ami szinte járhatatlanná teszi az utat: iszaptenger keletkezik utána, még száraz időben is!

Ezen az úton elég sok autó megfordul, és ezen a szakaszon a kutyastrandon kívül még található egy kertészet, egy falerakat, és még egy tó - nekik is gond, hogy az út alig járható, de nekünk, a kutyastrandot üzemeltetőknek konkrétan rontják az üzletet is.

A probléma nem újkeletű: mi személyesen már tavaly is szóltunk a cégnek, de nem történt semmi. A közútkezelőkkel is beszéltünk, de állítólag ennek megoldása nem az ő feladatuk. Pedig az erre vezető aszfaltos út is egyre rosszabb állapotba kerül a folyamatos terhelés miatt - olyan kátyúk vannak rajta, hogy az már balesetveszélyes!

Igaz, hogy ez egy külterület - bár pécsi lakcímmel rendelkezünk. Ki tud vajon az ügyben segíteni, az érintett útszakasz mentén lévő vállalkozások, és a kutyastrandot látogatók biztonságos közlekedése érdekében? Talán az önkormányzat? Kérjük az illetékeseket, tartsanak helyszíni szemlét, hogy meggyőződjenek arról: a helyzet tarthatatlan.

B. E.