Ezt tudomásul is vettük, fel is készültünk a vízhiányra. A minap azonban egy újabb értesítőt kaptunk. Egy újabb szép, színes nyomtatvány, amin azt írja a szolgáltató, hogy a július 18-ára tervezett beavatkozás a harmadfokú hőségriasztás miatt elmaradt, az új időpont, amikor a munkát elvégzik, és ezért vízhiányra számítanunk kell július 24-e, és zárójelben mellé írva, hogy kedd. Szeretném a szolgáltaó figyelmét felhívni arra, hogy a naptár szerint - amit minden bizonnyal az is el tud olvasni és képes is értelmezni, aki a szórólapot készítette - július 24-e hétfői napra esik.

Most akkor melyik a valós időpont? Mikor nem lesz víz az otthonainkban? Hétfőn, vagy kedden? Felháborítónak tartom, hogy nincs egy ember a cégnél, aki ezt a tévedést észrevette volna, mielőtt nyomdába, vagy a lakosság kezébe kerül az értesítő. Arra nem veszik a fáradságot, hogy átolvassák?

Gondolom, ennek se lesz felelőse.

Név és cím a szerkesztőségben