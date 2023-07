Elfogadhatatlan, egy ennyire kevés utas és teherforgalommal bíró vasútvonalon nincs más biztonságos megoldás. Kilenc év alatt, kétszeri aláírásgyűjtés, különböző hatóságok és a MÁV többszöri megkeresése sem volt elegendő a mindkét fél által elfogadható megoldás megtalálásához.

A bezárások listáján egyébként ez a vonal is fent volt, csak azért került le mert a vasút és a Volán nyomvonala jelentősen eltér, ezáltal a menetidő rövidebb. Az állomáshoz azonban ki is kell jutni és itt a vasút összes előnye elveszik. Nagynyárád esetében ez igen komoly távolságot jelent. Az egész Villány-Mohács pályának ez a legnagyobb hibája. A térképre nézve érthetővé válik, hogy miért nincsenek utasok. Ezen a legjobb minőségű szerelvények, vagy menetrend sem segít. A vonatpótló buszoknak, ha arra kerül sor, nem a vasútállomáson kell megállni, ahol senki nem száll fel, hanem a településközpontokban, akkor is, ha olyan községen megy keresztül, ahol nincs vasút. A vonalbezárásoknál, javaslom, hozzák nyilvánosságra a havi utasszámot, jegybevételt, a tényleges költséget, és akkor nem szükséges magyarázkodni.