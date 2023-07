Teljesen ledöbbentem, amikor megláttam, hogy mennyibe kerülnek az extra jegyek a Zsolnay Fényfesztiválra. Talán az egyetlen olyan nagyszabású esemény Pécsen, amit egész évben várok, azonban jövőre erősen meggondolom, hogy részt veszek e rajta. Kicsit túlzásnak éreztem a háromezer forintos felnőtt belépő árat, főleg azután, miután végig jártam a Fény útját. Mondhatni, nem kaptam semmi pluszt a pénzemért. Sokkal érdekesebbek és látványosabbak voltak azok a programok, amelyeket ingyenes tudtam megnézni. Azonban ezek is hagytak kivetni valót maguk után, hiszen a tavalyihoz képest kevesebb helyszín volt kivilágítva, és a minőségileg is gyérebbnek éreztem őket. Az pedig, hogy egy programfüzetért majdnem ezer forintot elkérnek, teljesen elképesztőnek és irreálisnak tartom. Nem mellesleg, miért fizessek olyanért, ami online is elérhető? Remélem a szervezők jövőre újra gondolják az árakat.

