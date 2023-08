Amiből eddig is nagyon kevés volt. A hírek szerint a piac körbe lesz építve, és 25 helyiség áll majd az árusok rendelkezésére. Ez 25 parkolóhellyel jár, és akkor ott vagyunk mi, a vásárlók. Eddig két mozgássérültek számára kijelölt hely állt rendelkezésre, ami szinte mindig foglalt volt. Ebből is sokkal többre lenne szükség. Remélem, hogy a tervezők gondoltak erre is! Én azt hiszem, hogy Kertvárosnak nagyon nagy szüksége van egy szép, fedett piacra, és ez most meg fog valósulni, sok kertvárosi örömére. Remélem, hogy több kistermelő fogja árulni a portékáját, és nem kell fagyoskodniuk az eladóknak.

S. L.

